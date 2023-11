Mentre a Sabaudia tiene banco la discussione sulla Vinca per ciò che concerne il lago di Paola, a Fondi si fanno passi da gigante per ospitare la nazionale olimpica di canottaggio. In pianta stabile chiaramente. Lo scorso 7 novembre si è tenuto a Fondi presso Palazzo Caetani il primo tavolo tecnico con cui di fatto si è aperto l'iter procedurale che porterà il canottaggio in pianta stabile sul lago di Fondi. Erano presenti il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, il sindaco di Monte San Biagio Federico Carnevale, il sindaco di Terracina Francesco Giannetti oltre che il Commissario Straordinario dell'Ente Parco Giuseppe Incocciati, il Direttore dell'Ente Parco Lucio De Filippis.

Una delegazione composta da più rappresentanti istituzionali per accogliere il Presidente Federale Giuseppe Abbagnale e il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo. Il prossimo passo sarà quello di individuare quanto necessario per rendere il Lago di Fondi a misura di canottaggio nel rispetto della normativa vigente considerando che il bacino lacustre si trova com'è noto all'interno di un parco regionale. Di fatto i Comuni di Fondi, Monte San Biagio e Terracina, insieme agli altri Enti coinvolti hanno dato un segnale forte di unità, una sorta di cordata per ospitare la prestigiosa nazionale olimpica la cui presenza costituisce un valore aggiunto per il territorio, in questo caso per Fondi e dintorni, dal punto di vista sportivo ovviamente ma anche per ciò che concerne la valorizzazione in termini di immagine. Da non tralasciare l'aspetto economico legato al turismo sportivo ed alle competizioni che seguono la nazionale olimpica di canottaggio ormai sempre più lontana da Sabaudia. All'incontro erano inoltre presenti per il Comune di Fondi l'assessore all'Urbanistica, Patrimonio e Demanio Claudio Spagnardi, per il Comune di Terracina l'Assessore allo Sport e Turismo Alessandra Feudi, per l'Ente Parco il Funzionario Tecnico Emanuele Masiello, per il Consorzio di Bonifica di Fondi Paolo Giardino e per la Federazione Italiana Canottaggio Fabrizio Quaglino, Consigliere Federale, Maurizio Leone, Segretario Generale e Franco Bovo, consulente della Federazione Italiana Canottaggio per gli impianti remieri. Tornando sul fronte Vinca sembra invece che l'incontro previsto in Regione tra il sindaco Mosca e l'assessore Palazzo sia saltato.