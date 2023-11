Un coach di provata esperienza, uno di quelli in grado di far voltare pagina alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Giancarlo Sacco è il nuovo capo allenatore della prima squadra nerazzurra, militante nel girone "Verde" del campionato di serie A2 targato "Old Wild West".



Classe 1957, è un professionista di provata esperienza, la cui carriera è iniziata nei primi anni '80. Il suo "marchio di fabbrica", acquisito nel corso degli anni, è quello di riuscire a invertire la rotta di squadre che navigano in acque difficili, cercando di ricaricarle, motivarle e portarle al conseguimento degli obiettivi prefissati.