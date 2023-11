La Plus Volleyball torna in campo nell'anticipo casalingo di sabato 11 novembre. Al Pala Vitaletti è di scena la sfida contro l'Avimecc Modica con inizio gara fissato per le ore 16. Turno valido per la sesta giornata del campionato di Serie A3 Credem Banca. I pontini arrivano da un turno di riposo, mentre gli ospiti nella quinta giornata hanno vinto 3-1 in casa contro Lecce.



Leondino Giombini (Plus Volleyball Sabaudia): "Modica è una squadra che sta giocando una buona pallavolo. Ha due giocatori molto tecnici, soprattutto in posto quattro. Un palleggiatore non molto alto ma che comunque sa far girare bene la squadra. L'opposto sicuramente di categoria che prende la palla alta. Una squadra ostica, che gioca bene, viene da una vittoria in casa e arriveranno a Sabaudia già con il morale alto. Io credo che noi abbiamo tutti i mezzi per fare una buona partita come abbiamo dimostrato già in questa prima parte di campionato. Se non pensiamo a Fano il nostro trend è sicuramente in crescita e quindi dobbiamo concentrarci sulla nostra condizione e giocare bene i nostri palloni. Il risultato sarà solo una conseguenza di quanto dimostrato in campo".