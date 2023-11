Il Cisterna Volley torna dalla trasferta di Padova con un punto. Sotto per due set, i pontini si ritrovano e impattano sul 2-2 prima di cedere solo al tie break. Il Cisterna Volley sale così a cinque punti nella classifica del campionato di Superlega Credem Banca.

Davide Saitta (Cisterna): «È stata una partita con molti errori, dove eravamo un po' contratti, in particolare all'inizio, e non siamo scesi in campo con il piglio giusto. Siamo comunque stati bravi a crederci, nonostante i primi due set, a rientrare in campo e a portare a casa un punto. Oggi certamente c'è un po' di rammarico per alcune situazioni, ma per noi comunque è stato un inizio di Campionato che ci fa ben sperare».

Gabi Garcia Fernandez (Padova): «Quella di oggi è stata una partita davvero molto importante, in quanto sapevamo fin dall'inizio che avremmo dovuto combattere per vincere questo match. Eravamo due a zero, poi la situazione si è invertita a favore di Cisterna, e infine il quinto set siamo riusciti a portarlo a casa. È proprio questo, del resto, il Campionato italiano, un campionato molto competitivo, in cui non molla mai nessuno e nemmeno noi possiamo mollare. È stata una partita molto emozionante e lunga, dove ciascun ragazzo della squadra ha tenuto testa fino alla fine e di questo ne sono molto fiero».

PALLAVOLO PADOVA - CISTERNA VOLLEY 3-2

PALLAVOLO PADOVA: Gardini 15, Falaschi, Zoppellari 1, Plak 7, Guzzo 5, Garcia 26, Cardenas 3, Zenger (lib), Desmet 8, Porro 4, Truocchio ne, Taniguchi ne, Crosato 6, Fusaro (lib) ne. All. Cuttini

CISTERNA VOLLEY: De Santis (lib) ne, Finauri ne, Giani, Ramon 16, Saitta 4, Piccinelli (lib), Faure 21, Rossi ne, Czerwinski 3, Mazzone 7, Bayram 11, Nedeljkovic 8, Peric 2. All. Falasca

Parziali: 25-23 (30'), 25-21 (28'), 23-25 (34'), 23-25 (34'), 15-12 (20')

Note: PALLAVOLO PADOVA: ricezione 42% (24%), attacco 48%, ace 7 (err. batt. 20), muri pt. 6

CISTERNA VOLLEY: ricezione 50% (23%), attacco 46%, ace 4 (err.batt. 22), muri pt. 12.

Arbitri: Umberto Zanussi e Rossella Piana

Parziali: 25-23, 25-21, 23-25, 23-25, 15-12

MVP Gabi Garcia Fernandez (Padova)

Spettatori 2636