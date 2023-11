Sono bastati pochi giorni a coach Sacco per rimettere in piedi i "cocci" di una Benacquista che si è ritrovata alla grande ieri a Monferrato (71-86 il finale, ndr), dando "scacco matto" alla Novipiù, dimostrando di poter davvero voltare pagina e agli ordini del nuovo coach, cominciare a camminare in questo campionato. Una partita che non è stata mai messa in discussione sin dall'avvio, con i nerazzurri a menare le danze, convinti della propria pallacanestro come non lo merano mai stati in questo scorcio di stagione.

Monferrato - Latina 71- 86 (17-28; 10-21; 28-16; 16-21)

Novipiù Monferrato Basket

Romano 4, Kelly 28, Castellino 2, Fabi 6, Martinoni 7, Fantoma 4, Baj ne, Pepper 6, Pianegonda ne, Poom, Calzavara 8, Zucca 6. Coach Di Bella. Vice Cova. Assistente Baudino.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket

Gaines 21, Amo, Parrillo 18, Romeo 7, Mladenov 4, Viglianisi 2, Fall 7, Moretti 3, Alipiev 24. Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Arbitri: Boscolo Nale Enrico di Chioggia (VE), Pazzaglia Jacopo di Pesaro, Rodia Pietro di Avellino.