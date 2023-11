Una brutta notizia per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Queste, infatti, le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare giocate domenica in A2 e parIiamo nello specifico della sfida vinta sul campo dai nerazzurri a Casale Monferrato, ma capovolta dalle decisioni di ieri. "Il Giudice Sportivo Nazionale - si legge nel comunicato - letto il referto della gara n. 2184, constatato che la Società Latina Basket SSD a RL è andata a referto con 9 atleti di cui soltanto 7 di Formazione Italiana, rilevate le violazioni di cui all'art. 17, commi 1 e 3 del Libro III "Disposizioni Campionato Serie A2 Maschile" delle Disposizioni Organizzative Annuali 2023/2024, letti l'art. 52 del Regolamento Esecutivo Gare e gli artt. 18, 49 e 53 del Regolamento di Giustizia, ha disposto l'omologazione della gara n. 2184 con il risultato di 20-0 a favore della Soc. Junior Basket Monferrato Società Sportiva. Irroga alla Società Latina Basket SSD a RL una ammenda pecuniaria di € 500,00 per mancanza di un atleta rispetto al minimo di 10 atleti iscritti a referto". Per la cronaca. la società nerazzurra ha sporto reclamo circa questa decisione, ma intanto c'è il 20-0 a "tavolino".