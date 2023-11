Durante la Conferenza non è mancato un grande momento di festa dove sono stati premiati i protagonisti dell'Anno 2023 della FIC, ovvero tutti gli Atleti e le Atlete che si sono qualificati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 dai Mondiali Assoluti di Belgrado. Le targhe d'onore Talento e Tenacia sono state consegnate ai tre Atleti cremisi presenti, Agenti Comini Davide e Codato Giovanni che hanno qualificato il due senza senior e Agente Buttignon Stefania che, insieme alla torinese Silvia Crosio, ha qualificato il doppio senior. Lo stesso riconoscimento è stato assegnato all'Agente Carucci Nicolò, che insieme a Chiumento, Gentili e Panizza delle Fiamme Gialle ha conquistato la Medaglia d'Argento nel quattro di coppia al Mondiale 2023.

