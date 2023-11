Un pazzo Cisterna tocca per due volte il baratro della sconfitta e poi come un'araba fenice emerge dalle ceneri per una vittoria sudata e ottenuta all'ultimo respiro, grazie ad un Peric "indiavolato", Mvp del match e capace di spaccare la partita nei suoi momenti chiave.

IL TABELLINO

Cisterna-Taranto 3-2 (25-27; 20-25; 25-18; 25-13; 17-15)

Cisterna Volley: De Santis (lib), Tosti ne, Finauri ne, Giani 4, Ramon 15, Saitta 3, Piccinelli (lib), Faure 20, Rossi 18, Czerwinski ne, Mazzone 9, Bayram 6, Nedeljkovic 17, Peric 10. All.: Falasca

Gioiella Prisma Taranto: Gargiulo 25, Alletti 2, Luzzi (lib) ne, Rizzo (lib), Trinidad 7, Ekstrand 1, Lanza 14, Jendryk 9, Sala 14, Russell 8, Bonacchi 4, Gutierrez 14, Paglialunga ne, Raffaelli 1. All.: Andriani

Arbitri: Armando Simbari (Milano) e Vincenzo Carcione (Roma)

Note: Cisterna: ricezione 27% (19%), attacco 54%, ace 3 (err.batt. 18), muri pt. 15.

Taranto: ricezione 49% (27%), attacco 37%, ace 5 (err. batt. 21), muri pt. 12.