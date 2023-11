Ci sono modi diversi di perdere una partita. Quello di ieri, diciamolo francamente, lascia molto amaro in bocca.

La nona "bocciatura" della Benacquista Assicurazioni Latina Basket in questo travagliato inizio di campionato, è arrivata quando la partita, a 17" dalla fine, era nelle mani di Alipiev, tra l'altro il migliore in campo in casa nerazzurra.

Il bulgaro sbagliava in maniera grossolana una rimessa mettendo Treviglio nelle condizioni di andare a canestro con Pacher.

Era lui a mettere il sigillo su una gara incredibile, con Latina a dominare i primi due quarti di gioco, prima di lasciare via libera al ritorno dei lombardi forti di un Miaschi (36 punti per lui) in serata di grazia: 90-92 il finale.

Latina - Treviglio 90- 92 (28-25; 25-19; 20-24; 17-24)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket

Amo, Gaines 18, Collazo ne, Moretti 4, Fall 10, Alipiev 17, Parrillo 12, Viglianisi 3, Cicchetti 16, Spadon ne, Romeo 10. Coach: Sacco. Vice coach: Cavazzana, Assistente: Tricarico.

Gruppo Mascio Treviglio

Pacher 18, Vitali 6, Harris 6, Cerella, Falappi ne, Sacchetti 6, Barbante 2, Guariglia 7, Pollone, Giuri 11, Miaschi 36. Coach: Finelli. Assistente: Bianchi. Assistente: Maga.

Arbitri: Dionisi di Fabriano (AN), Pellicani di Ronchi dei Legionari (GO), Grappasonno di Lanciano (CH).