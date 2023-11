Una bella notizia per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket alla vigilia della delicata trasferta in terra siciliana sul campo di Agrigento. Nella giornata odierna, infatti, la la Corte Sportiva di Appello ha accolto il reclamo, impugnato il provvedimento di 20-0 a "tavolino" e omologato la gara con il risultato del campo che, due settimane fa, aveva premiato il quintetto nerazzurro: 71-86. Il quintetto di coach Sacco, dunque, sale a quota quattro in classifica, appaiando in classifica Luis Roma e Casale Monferrato, ma con entrambi gli scontri diretti vinti in trasferta. Ottimo il lavoro portato avanti in questo ricorso dal legale della società, Matteo Sperduti