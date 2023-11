Per la prima volta in campionato il Cisterna non raccoglie punti sul campo amico. Al Palasport di via delle Province, Modena fa bottino pieno grazie ad un primo e terzo set condotto con assoluta autorità. I pontini hanno provato a restare in corsa vincendo il secondo set, ma hanno dovuto alzare bandiera bianca al quarto atto sotto i colpi di Juantorena.

IL TABELLINO

CISTERNA VOLLEY – VALSA GROUP MODENA 1-3

CISTERNA VOLLEY: De Santis (lib), Finauri ne, Giani ne, Ramon 13, Piccinelli (lib), Faure 17, Rossi ne, Czerwinski ne, Baranowicz, Mazzone 8, Bayram 8, Nedeljkovic 6, Peric 2. All. Falasca

VALSA GROUP MODENA: Rezende 3, Boninfante, Juantorena 14, Sanguinetti 14, Stankovic, Pinali ne, Gollini (lib), Sapozhkov 13,Brehme 6, Davyskiba 22, Sighinolfi ne, Rinaldi. All. Petrella

Arbitri:

Parziali: 11-25 (21'), 25-22 (31'), 20-25 (25')

Note: CISTERNA VOLLEY: ricezione 22% (12%), attacco 45%, ace 3 (err.batt. 14), muri pt. 7.

VALSA GROUP MODENA: ricezione 48% (26%), attacco 54%, ace 13 (err. batt. 15), muri pt. 8