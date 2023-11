Verrebbe da dire: meno male che questo girone di andata si è finalmente concluso. Ierio sera, al "Pala Moncada", Agrigento ha sconfitto la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, pronta ad archiviare il giro di boa di questo campionato di A2 maschile di basket targato "Old Wild West" con un bilancio di due vittorie, entrambe in trasferta, contro Luiss e Casale Monferrato, e nove sconfitte: 88-77 il finale in terra siciliana.

Agrigento - Latina 88-77 (21-26; 15-8; 28-21; 24-22)

Moncada Energy Agrigento

Ambrosin 22, Traore, Meluzzi 7, Cohill 21, Ronca ne, Caiazza, Chiarastella ne, Morici 10, Sperduto 2, Peterson 4, Polakovich 22. Coach: Pilot. Vice Morganti.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket

Amo ne, Gaines 16, Moretti 11, Fall 2, Mladenov 5, Alipiev 11, Parrillo 12, Viglianisi, Cicchetti 15, Romeo 5. Coach: Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Arbitri: Almerigogna di Trieste, Terranova di Ferrara, Calella di Bologna.