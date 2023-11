Nella giovane storia del grande Jannik Sinner, che in questi giorni viene ripercorsa un po' da tutti, c'è anche un pezzo di complicità pontina legata ad un doppio vinto in coppia con il nostro Giulio Zeppieri. Non un doppio qualsiasi perché si trattava della finale dei campionati italiani Under 16 che i due vinsero, fregiandosi, dunque, dello scudetto, nel 2017 alla Canottieri Mincio di Mantova. In quella occasione il tennista di Latina vinse anche il titolo di singolare battendo in semifinale proprio Sinner con il punteggio di 6/3 6/3 e in finale Dambrosi con un doppio 7/5