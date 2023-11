Una gara condotta sempre in testa, senza mai mollare, ed un titolo italiano assoluto conquistato con pieno merito: non poteva iniziare meglio l'avventura di Matteo Ciampi ai campionati italiani di nuoto in vasca lunga, disputati nella consueta sede di Riccione e nei quali il pontino trova anche il pass i campionati mondiali di Doha, in programma a febbraio (e con un occhio alle Olimpiadi di Parigi). La prova sui 200 stile libero maschili sostenuta nella piscina romagnola sono una vera sinfonia vincente per lo specialista di Latina, che per la prima volta riesce a mettersi al collo la medaglia più prestigiosa sulle "quattro vasche" individuali.