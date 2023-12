Ha lottato ad armi pari nel terzo e quarto set, sfiorando l'impresa di portare la "corazzata" Perugia al tie break. La sconfitta in terra umbra era da mettere in preventivo, vista la qualità tecnica, oseremo dire di assoluto valore, del sestetto umbro, ma visto quello che è successo nella metà bassa del match, c'è da dire che il 3-1 finale in favore dei padroni di casa, è sin troppo severo per la squadra di Falasca.

IL TABELLINO

Perugia-Cisterna 3-1 (25-16; 25-19; 20-25; 25-23)

Sir Susa Vim Perugia: Candellaro 2, Held, Giannelli 5, Herrera, Toscani (lib) ne, Leon ne, Ben 17, Solé 5, Colaci (lib), Resende 10, Semeniuk 15, Plotnytskyi 16, Russo ne, Ropret 1. All. Lorenzetti

Cisterna Volley: De Santis, Finauri ne, Giani, Ramon (lib) ne, Piccinelli (lib), Faure 19, Rossi 4, Czerwinski, Baranowicz 1, Mazzone 1, Bayram 11, Nedeljkovic 6, Peric 11. All. Falasca

Arbitri: Brunelli e Florian

Note: Sir Susa Vim Perugia: ricezione 46% (26%), attacco 55%, ace 6 (err. batt. 20), muri pt. 11. Cisterna Volley: ricezione 28% (20%), attacco 44%, ace 7 (err. batt. 15), muri pt. 7