Il silenzio assordante di un esilio forzato e dell'ennesima serata amara: 79-83 il finale. Della serie, quando piove, alla fine grandina. Sulla testa di una Benacquista Assicurazioni Latina Basket che sabato sera, dopo aver illuso tutti con un inizio al fulmicotone, ha ceduto all'overtime a Torino. A pesare come un macigno, bisogna dirlo, la troppa facilità, sul 70-68 a pochi secondi dalla fine, con la quale è stato dato il via libera a Kennedy di andare a canestro e di rimandare il tutto al supplementare, dove Latina, carica di falli, ha sognato con la "bomba" di Amo, prima di lasciare via libera ai piemontesi. E, in attesa del contro ricorso di Casale Monferrato, la Benacquista è ultima in classifica complice la vittoria della Luiss proprio sui piemontesi. Il resto è scritto in una partita giocata alla pari dagli uomini di Sacco, capaci di illudere tutti con un inaspettato 12-0 iniziale. Poi il ritorno, come detto, di Torino, capace già all'intervallo di rimettere le cose a posto. Peccato, perché senza una rotazione importante (Viglianisi in panchina a fare numero, ndr), la Benacquista alla fine se l'è giocata.

IL TABELLINO

Latina-Torino 79-83 dts (29-18; 11-20; 16-18; 14-14; 9-13)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Gaines 14, Amo 5, Parrillo 18, Romeo 5, Mladenov, Cicchetti 11, Viglianisi ne, Fall, Moretti 12, Alipiev 14, Spadon ne. Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Reale Mutua Torino: Kennedy 14, Thomas 12, Vencato 11, Ghirlanda 3, Schina 3, Poser 8, Jahier ne, Loiacono ne, De Vico 17, Pepe 15. Coach Ciani. Vice Iacozza. Assistente Siragusa

Arbitri: Costa di Livorno, Masi di Firenze, Cappello di Porto Empedocle (AG)