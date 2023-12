Il Gruppo Sportivo Polizia di Stato Fiamme Oro Sabaudia, rappresentato dall'Ag.S. Castaldo Matteo, Atleta del Settore Canottaggio e Medaglia di Bronzo in Quattro Senza alle Olimpiadi di Rio 2016 e a quelle di Tokyo 2020, ha partecipato all'incontro con i bambini e i ragazzi nella ludoteca dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. La visita si è svolta lo scorso 1° Dicembre nell'ambito delle attività programmate dal Dipartimento Canottaggio Sociale della Federazione Italiana Canottaggio. Insieme all'Ag. Castaldo, che già da qualche mese collabora con la FIC per l'organizzazione di attività a scopo benefico e sociale, hanno partecipato anche altri Atleti del Gruppo Olimpico accompagnati dal Presidente Federale Giuseppe Abbagnale, dal Segretario Generale Maurizio Leone e dalla Team Manager Ambra Di Miceli.

Grande emozione e partecipazione da parte degli Olimpionici che hanno distribuito gadget, firmato autografi e abbracciato i bambini ricoverati nei vari reparti e che per l'occasione si sono riuniti per qualche ora nella ludoteca del centro ospedaliero. L'incontro è stato un momento di condivisione e di attenzione nei confronti dei piccoli pazienti che per vari motivi stanno trascorrendo un periodo della loro vita al Bambino Gesù, polo di eccellenza della Capitale. L'Ag.S. Castaldo, che si mostra sempre sensibile ed attento verso queste tematiche, ha commentato così il piacevole pomeriggio trascorso tra attività ludiche e consegna di piccoli regali: "è stato molto bello vedere questi bambini sorridere insieme a noi e trascorrere qualche ora di spensieratezza con gioia e serenità, sono certo di aver regalato loro un sorriso in un momento particolare della loro vita".