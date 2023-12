Niente di più dell'ottavo posto. La finale dei 200 stile libero maschile, valevole per i campionati europei di nuoto in vasca corta, ospitati dalla città romena di Otopeni, non ha regalato a Matteo Ciampi i sussulti e le emozioni che si auspicavano.

"E' stata comunque una bella finale, visto che in quattro hanno corso in 1'41", tempo importante - ha commentato Matteo subito dopo la fine della gara- Da parte mia sono contento, anche se speravo di poter scendere sotto l' 1'43", ma penso di poter competere con i migliori». Con il pensiero che inevitabilmente corre al nuovo anno: «Sarà un'annata lunga ed intensa, gli impegni non mancheranno di certo, adesso inizieremo ad allenarci in maniera proficua cercando di mettere da parte le recenti problematiche".