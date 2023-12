Una sconfitta annunciata. Del resto, con le rotazioni limitate e al cospetto della "corazzata" Cantù, era semplicemente utopistico il solo pensare ad una partita. Lo è stata, per carità, in un primo quarto dove i padroni di casa erano, diciamolo francamente, rimasti al riscaldamento iniziale, prima di una lotta impari, a tratti anche imbarazzante: 90-72 il finale.

IL TABELLINO

Cantù-Latina Basket 90-72 (18-16; 29-21; 25-18; 18-17)

Acqua San Bernardo Cinelandia Cantù: Anthony Hickey 22 (5/7, 4/6), Solomon Young 16 (2/4, 4/6), Lorenzo Bucarelli 15 (3/8, 3/5), Riccardo Moraschini 13 (0/4, 3/5), Christian Burns 9 (0/1, 3/3), Stefan Nikolic 8 (2/4, 1/3), Curtis Nwohuocha 4 (2/2, 0/0), Nicola Berdini 3 (0/0, 1/3), Gabriele Tarallo 0 (0/0, 0/0), Filippo Clerici 0 (0/0, 0/0), Gregorio Meroni 0 (0/1, 0/0) Coach Cagnardi.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Ivan Alipiev 18 (3/6, 2/4), Salvatore Parrillo 14 (0/6, 3/4), Demario Mayfield 13 (3/7, 2/5), Samuele Moretti 10 (5/8, 0/1), Alexander Cicchetti 9 (2/13, 0/0), Borislav georgiev Mladenov 7 (2/3, 1/3), Kenneth Viglianisi 1 (0/0, 0/1), Ziggy Collazo 0 (0/0, 0/0), Felix Amo 0 (0/0, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Matteo Tarozzi 0 (0/0, 0/0). Coach Sacco.

Arbitri: Giovannetti di Rivoli (TO), Bonotto di Ravenna, Bertuccioli di Pesaro