Tutto è pronto per l'Urban Trail "Corriamo tra i Presepi" di Maenza in programma domenica 17 dicembre 2023 sotto l'organizzazione della Montello Running. L'evento, ormai radicato nella tradizione di Maenza, è patrocinato dal Comune di Maenza, Aquile dei Lepini Odv Maenza, Avis Comunale Maenza e Opes. La gara, giunta alla sua terza edizione, chiuderà l'anno 2023 del calendario di In Corsa Libera, composto da ben ventinove appuntamenti.

"Voglio ringraziare il Sindaco di Maenza Claudio Sperduti e tutta l'amministrazione comunale – commenta il presidente della Montello Running Sergio Zonzin – Ogni anno troviamo il coinvolgimento e la volontà da parte del comune per realizzare l'evento e questo ci fa sempre molto piacere. Ringrazio gli addetti ai lavori, tutti gli atleti della nostra squadra, Emiliano Masocco e Alessandro Valle, che in questi giorni sono all'opera affinchè l'evento riesca nel migliore dei modi".

In programma la competitiva di Km 8,700 – D300+, ma anche una passeggiata nel centro storico ed una Kids Race per i più piccoli. Il percorso è come sempre affascinante. Si correrà circondati dai monti Gemma, Sentinella e Calvello, dove tutti i partecipanti potranno ammirare le bellezze del territorio e sfidare le vie medievali del centro storico. Il ritrovo è fissato alle ore 14:00 via Circonvallazione con start alle 16.

L'iscrizione è aperta a tutti gli atleti maggiorenni in regola con il tesseramento Fidal, Opes o altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e la certificazione sanitaria per attività agonistica per l'anno 2023. L'iscrizione per la gara podistica è di 13€ con pacco gara ai primi 130 iscritti. Le iscrizioni sono aperte su receservice.it. La passeggiata e la Kids Race saranno gratuiti. Sarà oltretutto l'occasione per visitare il paese in compagnia delle famiglie e dei più piccoli. A pochi passi il Castello Baronale di Maenza allestito a "Casa di Babbo Natale" e curato dell'associazione culturale La Macchia ad un prezzo scontato per gli iscritti in gara.