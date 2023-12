Latina è sul tetto del mondo. Porta la firma della giovane Anastasia Bagaglini di borgo Podgora il titolo del docicesimo Red Bull Street Style Championship, una sorta di mega campionato del mondo del calcio freestyle organizzato dal colosso della nota bevanda che mette le ali.

Anastasia ha vinto il titolo femminile battendo in finale la canadese Mathilde Fortier: «Sono felice, mi sento davvero grata di essere qui - , ha detto Bagaglini sul podio do Bruxelles dove la 21enne di Latina ha anche segnato il record per essere la più giovane vincitrice di sempre dell'evento - Faccio freestyle da sette anni e mi alleno ogni giorno, è difficile farlo sul palco ma ce l'ho fatta! Le altre ragazze sono fantastiche e sono molto contenta di questa vittoria».

Per Anastasia Bagaglini un successo dunque a tutto tondo in un contesto davvero spettacolare che ha richiamato la presenza dei migliori interpreti di questa disciplina che è a meta strada tra show, arte e sport.

Serve un duro allenamento, certo, ma anche una grande dose di fantasia e bravura nel mettere in sequenza i migliori "trick" per battere la concorrenza. Anastasia ha centrato il secondo titolo della sua ancora brevissima carriera, visto che nel 2019 aveva strappato lo scettro europeo. La giovane è inoltre una celebrità dei social con oltre un milione di followers su youtube e migliaia di seguaci su Tik Tok dove i suoi show fanno davvero faville.