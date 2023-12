La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l'atleta Lorenzo Zangheri che è già a disposizione di Coach Sacco e dello staff tecnico e che farà parte dei convocati per la partita di sabato con Rieti.

Zangheri, ala classe 2004 per 199 cm di altezza e 88 kg di peso, è un giovane del vivaio dell'Aquila Basket Trento. Un altro innesto, dunque, per coach Sacco, alla ricerca di punti importanti per la salvezza ad iniziare dalla sfida di sabato 16 dicembre a Ferentino contro Rieti, alla quale farà seguito la sfida con Milano.