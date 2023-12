Lo spettro della retrocessione sembra materializzarsi partita dopo partita. Ieri sera a Ferentino, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha incassato per mano di Rieti la 13esima sconfitta di questo campionato. Il quintetto nerazzurro ha saputo giocare una dignitosa pallacanestro soltanto nel secondo quarto. Il resto è stato un difendere male e un attaccare anche peggio, con un 31,9 finale di percentuale al tiro che la dice lunga sulla pochezza di un quintetto incastrato in fondo ad un tunnel, senza la benché minima speranza di poter vedere un po' di luce: 71-84 il finale di un derby amaro, una sorta di condanna anticipata per una squadra in balia delle proprie paure: tante, decisamente troppe.

IL TABELLINO

Latina Basket-Rieti 71-84 (15-27; 28-20; 16-18; 12-19)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Amo, Zangheri ne, Parrillo 6, Mladenov 19, Cicchetti 2, Collazo ne, Mayfield 23, Viglianisi 6, Rapetti ne, Moretti 5, Alipiev 10. Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti 8, Frattoni, Petrovic 8, Piccin 6, Hogue 14, Ancellotti 4, Johnson 28, Raucci ne, Poom 2, Italiano 5, Spanghero 9. Coach Rossi. Vice Ruggieri.

Arbitri: Miniati di Firenze, Morassutti di Gradisca d'Isonzo (GO), Roiaz di Muggia (TS)