Il baratro di una retrocessione annunciata si sta materializzando di partita in partita. Ieri sera contro Milano, in una Ferentino sin troppo lontana dal "fortino", di una volta, chiamato PalaBianchini, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha ingoiato il settimo boccone amaro consecutivo, il 14esimo di una stagione nata male e che rischia seriamente di finire peggio: 69-80 il finale per i meneghini.

IL TABELLINO

Latina Basket-Milano 69-80 (22-10; 13-24; 13-23; 21-23)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Amo 3, Zangheri 6, Parrillo ne, Mladenov 9, Cicchetti 5, Mayfield 11, Viglianisi 8, Rapetti ne, Spadon ne, Moretti 18, Alipiev 9, Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Wegreenit Urania Milano: Potts 15, Piunti 13, Amato 16, Lupusor, Montano 17, Landi 6, Bonacini, Beverly 2, Severini 11, Cavallero ne. Coach Villa. Vice Riva. Assistente Locati.

Arbitri: Ursi di Livorno, Puccini di Genova, Giunta di Ragusa.

Note: osservato un minuto di silenzio in memoria del vice presidente vicario della Fip. Gaetano Laguardia, scomparso nei giorni scorsi.