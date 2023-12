Pronostico rispetto e sconfitta secondo copione per la Cisterna Volley, superata 3-0 dai campioni d'Italia della Itas Trentino. I pontini restano fermi a 10 punti nella classifica della Superlega. Sotto nel primo parziale (25-19) Cisterna è riuscita a rialzare la testa e, sia nel secondo sia nel terzo, ha avuto una partenza importante che ha messo in difficoltà Michieletto e compagni mettendo ampiamente il naso avanti ma, in entrambi i casi, è stata sempre recuperata e superata dai campioni d'Italia di Trento.

IL TABELLINO

Trento-Cisterna 3-0 (25-19; 25-20; 25-20)

Itas TrentinoNelli ne, D'Heer ne, Kozamernik 6, Michieletto 18, Sbertoli 2, Cavuto ne, Pace (lib.) ne, Berger, Rychlicki 13, Magalini 3, Laurenzano (lib.), Lavia 10, Podrascanin 4, Acquarone ne. All. Soli

Cisterna Volley: De Santis, Finauri (lib.) ne, Giani, Jordi Ramon 9, Piccinelli (lib.), Faure 20, Rossi 4, Czerwinski ne, Baranowicz, Mazzone, Bayram, Nedeljkovic 6, Peric 5. All. Falasca

Arbitri: Alessandro Pietro Cavalieri e Andrea Puecher

Note: Trento: ricezione 44% (31%), attacco 61%, ace 7 (err.batt. 11), muri pt. 6; Cisterna: ricezione 34% (11%), attacco 46%, ace 8 (err.batt. 12), muri 2;