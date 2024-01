In vista del match "casalingo" il Latina Basket chiama a raccolta i tifosi nerazzurri al grido di "Tutti a Ferentino!"

"Vieni a sostenere la squadra nerazzurra in occasione dell'importantissima sfida di sabato 6 gennaio ore 19 contro Luiss Roma".

Per l'occasione è stato organizzato il biglietto della partita più il viaggio in bus in un unico pacchetto al costo di 12 euro. Per gli abbonati invece il costo del solo bus è di 10 euro.

Per le prenotazioni, fino esaurimento posti (entro le ore 16 di giovedì 4 gennaio) si può contattare il DM sulla pagina Instagram Latina Basket, oppure inviare un messaggio privato sulla pagina Facebook Latina Basket. E-mail a stampa@latinabasket.it

Il servizio sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di prenotazioni.