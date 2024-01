Clamorosa sconfitta del Latina al Francioni contro l'Avellino nella prima giornata di ritorno del campionato di serie C.

La partita inizia e finisce nel primo tempo quando gli irpini segnano cinque gol e chiudono a doppia mandata un match senza storia con i primi 45 minuti che sono stati da incubo per un Latina incapace, a parte l'occasione al 3' minuto da parte di Fabrizi, di giocare alla pari con la formazione irpina che ha dominato il match. In 32 minuti l'Avellino ha messo le mani sui tre punti: dopo la rete di Sgarbi che ha sfruttato una disattenzione difensiva della retroguardia pontina, è arrivato il raddoppio subito dopo su un calcio di rigore accordato per un fallo in area nerazzurra. A quel punto il Latina si è dissolto è sembrato sempre più disorientato ed è andato in confusione.

L'Avellino ha dilagato con De Cristofaro e infine con altri due gol di Patierno tra il 28' e il 44'. La prima partita del nuovo anno per la squadra allenata da Daniele Di Donato è stato un incubo.

Latina (4-3-2-1)

Cardinali (41'pt Bertini); Ercolano, Rocchi, Cortinovis, Crecco; Riccardi, Di Livio, Paganini; Fella (36'st Mastroianni), Del Sole (1'st Marino, 36'st De Santis); Fabrizi (18'st Jallow). A disp.: Vona, Perseu, Gallo, Rozzi, Polletta. All.: Di Donato.

Avellino (3-5-2)

Ghidotti; Cancellotti, Armellino, Rigione; Ricciardi, De Cristofaro, Palmiero (36'st Maisto), D'Angelo (17'st Dall'Oglio), Tito (27'st Liotti); Sgarbi (36'st Pezzella), Patierno (27'st Gori). A disp.: Pane, Pizzella Sannipoli, Falbo, Lores, Mulè, Marconi, Nosegbe-Susko. All.: Pazienza.

Arbitro: Virgilio di Trapani

Assistenti: Biffi di Treviglio e Barberis di Collegno

Quarto ufficiale: Crezzini di Siena

Reti: 11'pt Sgarbi, 25' (rig.), 28' e 44' Patierno, 38' De Cristofaro,

Note: espulso al 27'pt dalla panchina il diesse del Latina, Patti. Ammoniti: Paganini, Cancellotti, Crecco. Angoli 5-0. Recupero: 2'pt. Spettatori totali 2588 compresi 451 abbonati e 785 ospiti.