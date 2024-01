Una storia che si ripete e che sta indirizzando la Benacquista Assicurazioni Latina Basket verso la strada della retrocessione. A Ferentino è arrivata la nona sconfitta consecutiva, la 16esima complessiva, per di più nel primo dei due confronti diretti in chiave salvezza, quello contro la Luiss Roma superata all'andata quando sulla panchina sedeva Di Manno: 88-94 il finale in favore della squadra capitolina. Dicevamo di una storia che si ripete, perché al di là della sconfitta, è stato ancora una volta, come spesso è accaduto in questa stagione, il finale di partita a fare la differenza. Con un Alipiev, comunque, oltre i propri confini, il quintetto di coach Sacco era riuscito, con 3' e 37" ancora da giocare, a mettere la testa avanti andando avanti di 3: 78-75. Il successivo black-out con parziale di 1-11 non solo rimetteva avanti la Luiss, ma di fatto consegnava alla squadra romana la vittoria. Latina, per carità, ha una differenza di +4 negli scontri diretti con la Luiss, ma la squadra della capitale è salita a 12 con Latina ferma a 4. Ora, considerando che Monferrato ha perso a Vigevano ed è rimasta ferma a 8, solo un miracolo può salvare Latina dalla retrocessione diretta.

IL TABELLINO

Latina Basket-Luiss 88-94 (26-28; 18-17; 18-24; 26-25)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Amo ne, Zangheri 8, Parrillo ne, Romeo 2, Mayfield 14, Mladenov 12, Cicchetti 16, Collazo ne, Rapetti ne, Viglianisi 5, Moretti 8, Alipiev 23. Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Luiss Roma: Murri 5, Villa 3, Fallucca 3, Pasqualin 11, D'Argenzio 6, Sabin 33, Miska 13, Basso ne, Cucci 20, Salvioni, Legnini. Coach Paccariè. Vice Esposito. Assistente Righetti.

Arbitri: Dionisi di Fabriano (AN), Nuara di Treviso, Yang Yao di Vigasio (VR)