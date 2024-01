Mario Alessandrini, talentuoso giocatore dei "Latina Buffalos" e tra gli allenatore della squadra Open Senior di Flag Football del capoluogo vince la Coppa Italia Tackle di Football Americano in prestito con i Marines Lazio.

Nella bellissima cornice dell'Otel Stadium di Firenze , i Marines Lazio, primi nel girone con 7 Vittorie, hanno affrontato i Giaguari Torino, anch'essi primi nel proprio Girone Nord.

Un match giocato per tutti e 4 i tempi, con i Giaguari subito in testa con una bellissima giocata di Finali, sarà invece Alessandrini, in prestito per questa competizione ed alla sua prima apparizione in un torneo ufficiale di tackle , ad aprire le danze di rimonta della squadra capitolina, penetrando la catena difensiva torinese per il primo touch down dei Marines.

Il botta e risposta tra le due squadre continuerà per tutti i tempi di giochi, ed il finale è degno di un film, con i Giguari che recuperano i Marines portandosi a -3 punti a 30 secondi dalla fine e 4 tentativi dalle 14 yard, ma un importante intercetto della Difesa Laziale regala Coppa Italia ai Marines, che mancavano il trofeo dal 2008.