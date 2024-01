Missione compiuta e sono tre. Tante le volte di Giulio Zeppieri nel tabellone principale di un torneo dello Slam. Dopo le due consecutive sul "rosso" parigino del Roland Garros, all'alba del venerdì italiano è arrivata la qualificazione al main draw degli Australian Open, prima prova dello Slam che prenderà il via nella notte italiana tra domenica e lunedì. C'è da dire che quello di Zeppieri nel tabellone di qualificazione, è stato un percorso perfetto, culminato con il doppio 6/3 rifilato allo svizzero Alexander Ritschard. Nel tabellone principale il tennista di Latina è stato sorteggiato al primo turno contro il serbo Dusan Lajovic

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli