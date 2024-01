La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è ancora viva. Il successo a Vigevano, restituisce di colpo un po' di speranza al quintetto nerazzurro, capace di gettare il cuore oltre all'ostacolo e di mettere insieme, al cospetto di una squadra decisamente in salute, una prestazione davvero sopra le righe. Ottima in attacco, ma anche in difesa, la squadra di Sacco, nonostante le rotazioni minime e il carico di falli accumulato nei primi tre quarti di gioco, ha saputo contenere il ritorno dei padroni di casa e portare a a casa due punti di vitale importanza per sperare ancora nella salvezza: 87-95 IL FINALE

IL TABELLINO

Vigevano-Latina Basket 87-95 (26-28; 24-23; 18-22; 19-22)

Elachem Vigevano 1955: Leardini, Rossi, Peroni 19, Wideman, Smith 18, Bertoni ne, Strautmanis 6, Bertetti 20, Battistini 5, Bettanti ne, D'Alessandro. Coach Pansa. Vice Bruni. Assistente Lazzarini.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Amo ne, Zangheri 7, Parrillo ne, Romeo 5, Mladenov 5, Cicchetti 6, Mayfield 18, Rapetti ne, Viglianisi 14, Moretti 16, Alipiev 24. Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Arbitri: Rudellat di Nuoro, D'Amato di Tivoli (RM), Tarascio di Priolo Gargallo (SR)