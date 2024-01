Come al Roland Garros nella passata stagione. Giulio Zeppieri, approdato al main draw degli Australian Open, prima prova dello Slam in corso di svolgimento a Melbourne Park, supera il primo turno nel tabellone principale battendo in quattro set (6/3 3/6 6/3 7/6 il punteggio finale maturato in due ore e 26') il serbo Dusan Lajovic. Una partita giocata davvero molto bene dal tennista di Latina, abile nel quarto set a recuperare un break di svantaggio, prima di imporsi al tie break, peraltro dominato. Ora al secondo turno la sfida contro il britannico Cameron Norrie, numero 19 del tabellone. Intanto nelle proiezione live della classifica Atp, Zeppieri ha guadagnato 26 posizioni, issandosi al numero 107, suo nuovo best ranking