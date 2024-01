Sconfitta onorevole, ma Giulio Zeppieri ha tutte le ragioni per masticare amaro. Avanti i due set contro il britannico Norrie, il tennista di Latina, complice forse anche le interruzioni per pioggia, ha lasciato via libera al suo avversario che si è imposto in cinque set: 3/6 6/7 6/2 6/4 6/4 in tre ore e 35'. Si conclude così al secondo turno l'avventura agli Australian Open del tennista di Latina, che comunque può ritenersi più che soddisfatto di quella che è stata la sua "campagna" australiana. Ventisei posizioni guadagnate nel ranking mondiale che lo avvicinano di molto ai primi cento