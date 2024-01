Servirà un miracolo per evitare la retrocessione nella prossima serie B nazionale. Lo diciamo con cognizione di causa dopo aver visto la Benacquista Assicurazione Latina Basket predendere oltre 100 punti in casa (si fa per dire, visto l'esilio a Ferentino, ndr) dalla Novipiù Monferrato. Il +15 in favore dei nerazzurri nella gara d'andata, tiene accesa una piccola fiammella di speranza, ma per evitare l'ultimo posto al termine della stagione regolare, il quintetto pontino dovrà andare a vincere a Treviglio e battere Agrigento in casa e nel contempo sperare che Monferrato le perda con Cantù in casa e a Milano. Il resto è storia di ieri con i piemontesi a fare la differenza grazie ad un Kelly stratosferico: 94-103 il finale.

IL TABELLINO

Latina Basket-Monferrato 94-103 (19-24; 19-29; 26-22; 30-28)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Amo ne, Zangheri, Parrillo ne, Romeo 15, Mladenov 4, Cicchetti 14, Mayfield 7, Rapetti ne, Viglianisi 5, Spadon ne, Moretti 19, Alipiev 30. Coach Sacco. Assistente Tricarico.

Novipiù Monferrato Basket: Romano 2, Kelly 38, Castellino, Martinoni 12, Fantoma 12, Pepper 25, Pianegonda ne, Kadjividi 4, Fall ne, Calzavara 10. Coach Di Bella. Vice Cova. Assistente Baudino.

Arbitri: Martellosio di Milano, Ferretti di Nereto (TE), Roiaz di Muccia (TS)