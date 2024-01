Cisterna - Padova 3-1 Cisterna Volley Finauri, Giani ne, Jordi Ramón 18, Piccinelli (lib.), Faure 24, Rossi ne, Czerwinski ne, Baranowicz, Mazzone 9, Tosti (lib.), Bayram 17, De Santis, Nedeljkovic 7, Peric 1. All.: Falasca Pallavolo Padova Gardini 14, Taniguchi ne, Stefani 3, Falaschi, Fusaro (lib.) ne, Zoppellari, Plak 11, Garcia 11, Cardenas, Zenger (lib.), Desmet ne, Porro 10, Trucchio 1, Crosato 2. All.: Cuttini Arbitri : Cesare Stefano, Brancati Rocco (Verrascina Antonella) Video Check: Paris Fabio. Segnapunti: Moretti Nicolina

Cisterna trova il suo terzo successo consecutivo sul campo amico, vincendo lo scontro diretto con Padova. I pontini dopo una brutta partenza si ritrovano trovando poi una grande reazione che porta prima al pareggio nel secondo set e poi al meritato sorpasso nel terzo. A suggellare i tre punti un quarto set senza storia, con i ragazzi di Falasca sempre avanti a condurre il gioco. Una vittoria pesante in chiave salvezza e che avvicina anche l'ultimo posto playoff, adesso distante solo tre punti.

Superlega Cisterna Volley, piegata Padova in rimonta Nell’ultima gara della quindicesima giornata, i pontini partono male e vanno sotto nel primo set ma poi ribaltano i veneti con un meritato 3 a 1

