Eccola qui, la finale più attesa: è Terracina-Unipomezia, le due regine del girone B di Eccellenza, che il prossimo 7 febbraio si contenderanno al "Bartolani" di Cisterna la vittoria della Coppa Italia di categoria. Il tutto dopo le semifinali di ritorno, a chiusura di un mercoledì palpitante, specie al "Colavolpe" dove le emozioni non sono mancate. Il 3-1 ottenuto a spese della W3 Maccarese.

