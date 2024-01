Cisterna - Piacenza 3-1 Parziali (23-25; 25-23; 25-22; 25-19) Cisterna Volley De Santis (lib.) ne, Tosti ne, Finauri ne, Giani ne, Jordi Ramón 1, Piccinelli (lib.), Faure 25, Rossi, Czerwinski, Baranowicz 2, Mazzone 6, Efe Bayram 17, Nderljkovic 7, Peric 15. All.: Falasca Piacenza Hoffer (lib.) ne, Recine 7, Alonso, Brizard 4, Lucarelli 20, Leal 5, Scanferla (lib.), Ricci ne, Simon, Andringa, Romanò 6, Caneschi 8, Bruno Dias ne. All.: Anastasi Arbitri: Massimo Florian e Massimiliano Giardini (Serena Salvati) Note - Cisterna: ricezione 34% (18%), attacco 49%, aces 7 (err.batt. 20), muri pt. 9; Piacenza: ricezione 34% (21%), attacco 43%, aces 9 (err.batt. 16), muri pt. 6;Spettatori: 1022MVP: Efe Bayram (Cisterna) volley, superlega

Al Palasport non si passa. Cisterna trova il suo quarto successo interno consecutivo e questa volta a farne le spese è niente meno che la terza forza del campionato, Piacenza. I pontini vanno sotto nel primo set, trovando poi una grandissima reazione nel secondo e terzo atto, suggellando la gara vincendo anche il quarto set per il 3 a 1 finale. Mvp della gara il turco Bayram.

