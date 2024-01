Ora anche la matematica volta le spalle alla Benacquista Assicurazioni Latina basket. La sconfitta di ieri sera a Treviglio, condanna definitivamente i nerazzurri all'ultimo posto. A questo punto la prossima "fase ad orologio" si prospetta come una sorta di corsa ad ostacoli per il quintetto di coach Sacco:: 84-76 il finale in terra bergamasca.

IL TABELLINO

Treviglio - Latina Basket 84 - 76 dts

Parziali: (22-19; 15-19; 18-25; 17-9; 12-4)

Gruppo Mascio Treviglio

A.j. Pacher 22 (7/11, 2/3), Terrell Harris 17 (4/6, 2/11), Tommaso Guariglia 15 (5/9, 1/1), Brian Sacchetti 9 (1/1, 1/3), Marco Giuri 7 (2/2, 0/5), Matteo Pollone 6 (0/1, 2/3), Bruno Cerella 5 (0/0, 1/4), Luca Vitali 3 (0/0, 1/1), Simone Barbante 0 (0/4, 0/0), Federico Miaschi 0 (0/0, 0/0), Leonardo Falappi 0 (0/0, 0/0), Giacomo Carpi 0 (0/0, 0/0)

Coach Valli. Vice Bianchi. Assistente Maga

Benacquista Assicurazioni Latina Basket

Demario Mayfield 22 (6/9, 2/7), Gabriele Romeo 18 (6/9, 2/7), Samuele Moretti 13 (4/9, 0/1), Alexander Cicchetti 10 (4/8, 0/0), Ivan Alipiev 8 (1/3, 2/4), Borislav georgiev Mladenov 5 (1/4, 1/2), Lorenzo Zangheri 0 (0/1, 0/0), Kenneth Viglianisi 0 (0/1, 0/2), Maurizio Spadon 0 (0/0, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Salvatore Parrillo 0 (0/0, 0/0), Felix Amo 0 (0/0, 0/0)

4). Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Arbitri: Caforio di Brindisi, Bonotto di Ravenna, Mottola di Taranto.