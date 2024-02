L'HC Cassa Rurale Pontinia esce ai quarti di finale della Coppa Italia di pallamano in corso di svolgimento a Riccione. La formazione pontina, dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo (13-12) e dopo aver dominato per lunghi tratti la partita è stata rimontata e superata nel finale dal Bressanone. Decisivi gli ultimi dieci minuti di gioco quando il Pontinia, avanti 24-19 ha subìto il ritorno della formazione guidata da Giada Babbo: la giocatrice pugliese del Bressanone ha fatto la differenza nel finale trascinando la sua squadra in semifinale. Così dopo le parentesi di Supercoppa Italiana e Coppa Italia la formazione allenata da coach Antonj Laera potrà rituffarsi sul campionato di serie A1.

IL TABELLINO

Pontinia-Bressanone 24-25 (p.t. 13-12)

HC Cassa Rurale Pontinia: Mkadem, Sitzia, Peppe, Podda 3, Saraca, Lo Biundo, Lucarini, Colloredo 3, Stettler, Apuzzo, D'Ambrosio 1, Stefanelli 1, Ateba 9, Gomez 7, Crosta. All. Laera - Nasta

Bressanone: Luchin, Pruenster, Hilber 2, Di Pietro 3, Nothdurfter 1, Vegni 4, Hachana 7, Habicher 1, Babbo 7, Kiesenhofer, Di Carlantonio, Sozio, Armenteros, Vikoler. All. Noessing

Arbitri: Fato e Guarini (del Scisci e Visciani)