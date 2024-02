Un successo preannunciato quello della Legea Maratona Maga Circe che oggi 4 febbraio 2024, ha segnato la storia assegnando i titoli di campioni italiani individuali assoluti di maratona a Giacomo Esposito ed Alessia Tuccitto.

Esposito dell'Atletica San Biagio ha tagliato il traguardo in 2:22:24, seguito da Hajjaj El Jebli Asd Atletica Vomano 2:27:29 e terza piazza per Michele Belluschi Grottini Team Recanati asd 2:27:51. Per le donne prima assoluta, Alessia Tuccitto Caivano Runners 2:45:53, seconda Federica Moroni asd Dinamo Sport 2:49:50 e terza Giulia Sommi Pro Patria Milano 2:50:58. Per le donne, il podio del campionato italiano è coinciso con quello della 42.195 km. A tutti i campioni italiani sono state consegnate le medaglie in oro, argento e bronzo e le maglie ufficiali della federazione.



Tornando alla maratona, a tagliare per primo il traguardo maschile della 42.195 km è stato Jean Baptiste Simukeka G.S. Orecchiella Garfagnana 2:22:06, secondo assoluto Giacomo Esposito e terzo Hajjaj El Jebli.

Per la 28 km vince Domenico Liberatore della Podistica Solidarietà 1:41:27, secondo Matteo Noro A.S.D. Piano Ma Arriviamo 1:41:31 e terzo Maurizio Vitolo asd Just Run 1:42:33. Per le donne prima Eleonora Gardelli Polisportiva Moving S.S.D. Arl 2:00:10, seconda Arianna Bini La Fontanina asd 2:01:45 e terza Paola Di Tillo Gruppo Sportivo Virtus 2:06:04.



La competizione di 10 km è stata vinta da Alessio Tanfoni S.S. Lazio Atletica Leggera 0:30:33, secondo Gabriele Carraroli A.S.D. Centro Fitness Montello 0:30:56, terzo Cristiano Ronzoni Esercito Sport & Giovani 0:30:58. Per le donne Silvia Gaffi Ssd Runner Trainer Arl. 0:37:23, seconda Cinzia Ottobre Asd Cicciano Running 0:37:52, terza Valentina Addorisio Asd Podistica Medicea 0:39:22.

Oltre duemila i partecipanti che hanno preso parte alle tre gare competitive oltre che alla Family Walk. Un successo di partecipazione anche per quest'ultima popolata da tante famiglie che hanno visitato i nostri luoghi. Popolato ed apprezzato inoltre, il baby parking messo a disposizione gratuita dei genitori runners.



"Ora possiamo dire davvero di aver segnato la storia – commenta Davide Fioriello presidente della asd In Corsa Libera - Un grazie al perfetto coordinamento con le forze dell'ordine, ai Sindaci e alle Amministrazioni Comunali di Sabaudia a San Felice Circeo, alla Federazione, agli sponsor ed a tutti coloro che hanno reso possibile la gara. Abbiamo uno staff eccellente, due ottimi direttori tecnici nelle figure di Antonello Cipullo e Sergio Zonzin e tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte. Abbiamo portato in gara venti differenti nazioni, anche grazie all'omologazione del percorso nel World Athletics Global Calendar. Anche quest'anno tantissimi runners ci hanno scelto, giungendo da ogni parte di Italia e dall'estero e abbiamo raggiunto un risultato incredibile con record di partecipazione. Grazie a tutte le società presenti. L'incredibile valore aggiunto della Maratona Maga Circe – sottolinea Fioriello è il territorio che incanta tutti coloro che attraverso lo sport riescono a scoprirlo. Ed è per questo che l'intento è di esportarla oltre i confini nazionali. Inizieremo già a lavorare per la 5° edizione del 2 febbraio 2025, nel frattempo vi aspettiamo alla Mezza Maratona di Latina del 19 maggio 2024".