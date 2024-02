La Benacquista Assicurazioni Latina Basket chiude la prima fase del campionato di A2 maschile di basket "Old Wild West" con una vittoria utile al morale, più che la classifica, visto l'ultimo posto già matematico prima della gara di ieri sera. Nonostante il black-out del terzo periodo, i nerazzurro hanno saputo portare in porto la partita, grazie ad una condotta di gara, comunque, positiva: 80-71 il finale.

Una quarta vittoria in campionato figlia anche degli 11 punti messi a referto dall'ultimo arrivato, Jacopo Borra, centro classe 1990

IL TABELLINO

Latina-Agrigento 80-71 (22-22; 23-12; 13-21; 22-16)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Amo ne, Zangheri 6, Parrillo ne, Romeo 6, Mladenov 3, Cicchetti 14, Mayfield 19, Viglianisi 3, Spadon ne, Borra 11, Rapetti ne, Alipiev 18. Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Moncada Energy Agrigento: Ambrosin 17, Traore ne, Meluzzi 9, Cohill 21, Fabi 6, Caiazza, Chiarastella 1, Morici 10, Sperduto ne, Peterson 2, Polakovich 5. Coach Calvani. Vice Morganti

Arbitri: Ursi di Livorno, Giovannetti di Rivoli (TO), Attardi di Priolo Gargallo (SR).