Tutto in una notte. Vittoria in rimonta contro Taranto (1-3), salvezza messa in cassaforte matematicamente (+17 su Catania, ndr) con cinque giornate d'anticipo e zona play off raggiunta. Il successo in terra pugliese, infatti, lancia il sestetto pontino all'ottavo posto, a +3 su Modena, sconfitta a Civitanova e a -2 dal settimo occupato in questo momento da Monza. Tanta roba, come dicono quelli più bravi di noi, al termine di una partita che era iniziata male (26-24 il primo set per i pugliesi, ndr), ma che Cisterna ha saputo capovolgere a suo favore, con una prestazione importante: 1-3 il finale e 22 punti in classifica complice questa terza vittoria consecutiva. Domenica prossima, a partire dalle ore 19, la sfida in terra emiliana che potrebbe valere davvero tanto.

IL TABELLINO

Taranto-Cisterna 1-3 (26-24; 17-25; 23-25; 20-25)

Gioiella Prisma Taranto: Gargiulo 10, Alletti, Luzzi (lib) ne, Rizzo (lib), Trinidad 1, Ekstrand ne, Lanza 9, Jendryk 7, Sala 4, Russell 10, Bonacchi, Gutierrez 20, Paglialunga ne, Raffaelli. All. Travica

Cisterna Volley: De Santis ne, Finauri ne, Giani ne, Ramon 4, Piccinelli (lib), Faure 19, Rossi , Baranowicz 1, Mazzone 6, Bayram 16, Nedeljkovic 12, Peric 9. All. Falasca

Arbitri: Boris Roberto, Zanussi Umberto (Traversa Nicola)

Note: Gioiella Prisma Taranto: ricezione 52% (32%), attacco 54%, ace 4 (err. batt. 22), muri pt. 6. Cisterna Volley: ricezione 44% (17%), attacco 53%, ace 7 (err. batt. 16), muri pt. 14