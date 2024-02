L'ennesimo boccone amaro di una stagione nata male e che rischia di finire peggio. La Benacquista Assicurazioni inizia con una sconfitta la seconda fase, cosidetta ad "orologio". Sul parquet di Nardò, i nerazzurri hanno accarezzato sino all'ultimo la possibilità di poter tornare a casa con una vittoria ed invece il black-out nella parte finale del match (8-0 di parziale quando il match era praticamente in ghiaccio, ndr) ha finito per condannarli all'ennesima battuta d'arresto: 70-68 il finale con il tentativo di sorpasso a fil di sirena di Alipiev finito sul ferro. IL TABELLINO HDL Nardò Basket - Benacquista Assicurazioni Latina 70-68 (18-18, 17-20, 14-17, 21-13) HDL Nardò Basket: Wayne Stewart jr 19 (4/5, 2/5), Russ Smith 17 (3/12, 3/14), Matteo Parravicini 11 (4/6, 1/4), Lorenzo Maspero 9 (0/3, 3/4), Antonio Iannuzzi 6 (2/6, 0/0), Lazar Nikolic 3 (0/1, 1/2), Lorenzo Baldasso 3 (0/0, 1/5), Andrea La torre 2 (1/1, 0/3), Matteo Ferrara 0 (0/0, 0/0), Andrea Donda 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Scarano 0 (0/0, 0/0), Gabriele Barbone 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 44 12 + 32 (Antonio Iannuzzi 12) - Assist: 13 (Russ Smith 5) Benacquista Assicurazioni Latina: Ivan Alipiev 25 (7/12, 2/6), Jacopo Rapetti 8 (2/5, 0/0), Gabriele Romeo 7 (2/7, 0/3), Salvatore Parrillo 7 (2/2, 1/2), Demario Mayfield 6 (1/8, 0/6), Jacopo Borra 6 (2/6, 0/0), Kenneth Viglianisi 5 (1/2, 1/1), Lorenzo Zangheri 4 (2/3, 0/2), Felix Amo 0 (0/0, 0/0), Borislav georgiev Mladenov 0 (0/0, 0/0), Maurizio Spadon 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 18 / 22 - Rimbalzi: 40 7 + 33 (Ivan Alipiev 15) - Assist: 9 (Gabriele Romeo, Demario Mayfield 3)

