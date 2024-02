Brusco ritorno in terra per Cisterna: abbiamo voluto titolare in questo modo. Lo spareggio per l'ottavo posto, l'ultimo per poter accedere ai play off, ha visto Modena dominare la sfida contro il sestetto pontino. E così, dopo il match dell'andata, gli emiliani si sono portati a casa anche quella di ritorno con un 3-0 che non ammette repliche.

IL TABELLINO

VALSA GROUP MODENA – CISTERNA VOLLEY 3-0

VALSA GROUP MODENA: Bruno 1, Boninfante, Juantorena 11, Sanguinetti 4, Stankovic 1, G. Pinali ne, R. Pinali ne, Gollini (lib), Sapozhkov 1, Menichetti (lib) ne, Brehme 8, Davyskiba 19, Sighinolfi ne, Rinaldi 7. All. Giuliani.

CISTERNA VOLLEY: De Santis ne, Finauri ne, Giani ne, Ramon 13, Piccinelli (lib), Faure 9, Rossi , Czerwinski ne, Baranowicz, Mazzone 4, Bayram ne, Nedeljkovic 7, Peric 11. All. Falasca

Arbitri: Vagni e Curto

Parziali: 25-18 (23'), 25-18 (23'), 25-21 (28')

Note:

VALSA GROUP MODENA: ricezione 42% (26%), attacco 57%, ace 6 (err. batt. 11), muri pt. 2

CISTERNA VOLLEY: ricezione 38% (22%), attacco 51%, ace 4 (err. batt. 15), muri pt. 7