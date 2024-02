Il Cisterna Volley cede 1-3 con la Sir Susa Vim Perugia davanti al pubblico del palazzetto dello sport di viale delle Province al termine di un match equilibrato che però ha visto prevalere la maggiore concretezza soprattutto con il fondamentale del servizio che ha inciso non poco mentre Cisterna, dopo aver perso il primo set (19-25), è riuscita a riaprire la partita vincendo il secondo parziale (25-22) per poi combattere nel terzo fino al 22-25 che ha visto ripartire Perugia verso la vittoria finale arrivata con il 18-25 che ha chiuso di fatto una partita in cui i pontini hanno saputo lottare entusiasmando il pubblico. Alla luce di questo risultato il Cisterna resta fermo a 22 punti in classifica con 22 punti frutto di sette vittorie e dodici sconfitte. Saranno ora decisive le ultime sfide della regular season per determinare il piazzamento finale della squadra di coach Guillermo Falasca.

CISTERNA VOLLEY – SIR SUSA VIM PERUGIA 1-3

CISTERNA VOLLEY: De Santis (lib) ne, Finauri ne, Giani ne, Ramon 10, Piccinelli (lib), Faure 23, Rossi, Czerwinski ne, Baranowicz 2, Mazzone 8, Bayram ne, Nedeljkovic 6, Peric 8. All. Falasca

SIR SUSA VIM PERUGIA: Candellaro ne, Held 2, Giannelli ne, Herrera 10, Toscani (lib) ne, Leon 20, Ben 11, Solé 5, Colaci (lib), Resende, Semeniuk 18, Plotnytskyi ne, Russo 5, Ropret 2. All. Lorenzetti

Arbitri: Simbari e Caretti

Parziali: 19-25 (25'), 25-22 (29'), 22-25 (29'), 18-25 (26')

Note: spettatori 1851

CISTERNA VOLLEY: ricezione 30% (11%), attacco 45%, ace 4 (err. batt. 20), muri pt. 12

SIR SUSA VIM PERUGIA: ricezione 32% (17%), attacco 50%, ace 13 (err. batt. 17), muri pt. 10