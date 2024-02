Una prestazione davvero super di Matteo Ciampi non è bastata alla staffetta 4X200 italiana di salire sul podio ai Mondiali di Doha nel Qatar. Il nuotatore di Latina, terzo frazionista dopo Megli e il giovanissimo Ragaini, ha fermato il cronometro, nei suoi 200 lanciati, sull'1'46"09, miglior tempo del quartetto azzurro. La staffetta azzurra ha, comunque, centrato l'obiettivo, qualificandosi per i prossimi Giochi Olimpici di Parigi. Per Ciampi potrebbe essere la seconda Olimpiade dopo quella di Tokio