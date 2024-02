Mentre la squadra è al lavoro per preparare la gara di domenica sera che vedrà il Latina impegnato contro l'Audace Cerignola, le cronache spostano per un attimo l'attenzione sempre sul Francioni, ma per quanto riguarda l'arrivo della capolista Juve Stabia previsto per giovedì 7 marzo nel match valido come 30esima giornata del girone C di Lega Pro. La partita è stata infatti inserita nella lista di quelle definite «a rischio» nella determina emessa ieri dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. L'organo ministeriale, valutati i precedenti e le acredini tra le due tifoserie, ha consegnato al GOS (Gruppo operativo sicurezza, che si svolge prima di ogni partita o evento di rilievo) alcune linee guida da seguire, come ad esempio limitare la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Napoli al solo settore ospiti, aumentare il numero degli steward allo stadio e rafforzare i servizi di prefiltraggio e filtraggio ai tornelli. Non si esclude poi che il gruppo operativo possa anche intervenire con altre restrizioni.