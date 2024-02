Il Cisterna Volley cede in tre set al Rana Verona al termine di una partita che ha visto i pontini sempre costretti a rincorrere gli avversari. Alla luce di questo risultato il Cisterna resta fermo a 23 punti mentre Modena ha vinto in rimonta contro il fanalino di coda Catania, portando così il vantaggio sui pontini a 4 punti. Un ritardo che rende ininfluente il risultato della trasferta nell'ultima di campionato in quel di Monza. Il Cisterna ha perso i primi due parziali, rispettivamente 22-25 e 19-25, poi sotto di due set ha dato battaglia nel terzo in cui Verona è stata letteralmente trascinata da Keita (Mvp del match) con un finale di partita tutto punto a punto in cui i pontini hanno annullato tre match Point prima di soccombere 26-28. Tra i pontini, in evidenza in fase offensiva, Ramon e Bayram con 16 punti a testa. Per quanto riguarda il servizio Verona ha chiuso con otto aces e 10 errori mentre Cisterna ha archiviato la partita con sei aces e 16 errori.

CISTERNA VOLLEY – RANA VERONA 0-3

CISTERNA VOLLEY: De Santis (lib) ne, Finauri ne, Giani ne, Ramon 16, Piccinelli (lib), Faure 16, Rossi ne, Czerwinski ne, Baranowicz, Mazzone 6, Bayram 9, Nedeljkovic 3, Peric 1. All. Falasca

RANA VERONA: Zingel 1, Cortesia ne, Dzavoronok 12, D'amico (lib), Jovovic ne, Keita 21, Esmaeilnezhad, Grozdanov 4, Spirito, Bonisoli (lib) ne, Sani, Mosca ne, Mozic, Zanotti. All. Stoytchev

Arbitri: Umberto Zanussi e Marco Zavater

Parziali: 22-25 (20'), 19-25 (26'), 26-28 (34')

Note: spettatori 1456

CISTERNA VOLLEY: ricezione 34% (21%), attacco 55%, ace 6 (err. batt. 16), muri pt. 6

RANA VERONA: ricezione 42% (31%), attacco 56%, ace 8 (err. batt. 10), muri pt. 4

MVP Keita (Rana Verona)