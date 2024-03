Troppo brutto, per essere vero. Vogliamo credere che sia così. Il Latina interrompe la propria serie positiva che durava da quattro partite, cade in casa del Francavilla al termine di una partita, eccezion fatta per la traversa colpita da Fabrizi, davvero impalpabile, a tratti anche imbarazzante, e inizia nel peggiore dei modi la serie di sei partite in questo mese di marzo che, di fatto, decideranno il suo futuro e quello delle altre squadre.

IL TABELLINO

V. Francavillla-Latina 1-0

Virtus Francavilla (3-5-2): Branduani; Dutu, Monteagudo, Gasbarro; Di Marco, Izzillo (25'st Garofalo), Laaribi (25'st Risolo), Macca, Ingrosso (33'st Carella); Neglia (42'st Contini), Artistico. A disp.: Agostinelli, Carretta, De Marino, Gavazzi, Lucatelli I, Nicoli, Polidori. All.: Villa.

Latina (3-4-3): Guadagno; Cortinovis, Vona, Marino; Paganini, Di Livio, De Santis (16'st Perseu), Crecco; Del Sole (16'st Mazzocco), Fabrizi (37'st Fella), Riccardi (37'st Capanni). A disp.De Maio, Di Renzo, Fasolino, Polletta, Sorrentino. All.: Fontana.

Arbitro: De Angeli di Milano

Assistenti Pedone di Reggio Calabria e Sbardella di Belluno

Quarto uomo Rispoli di Locri

Rete: 46'st Artistico

Note: ammoniti Macca, Laribi, Dutu, Izzillo, Marino, Mazzocco. Angoli 7-3. Recuperi: 1'pt, 5'st.