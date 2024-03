Il Cisterna Volley chiude con una sconfitta la stagione regolare. In casa del Mint Vero Volley Monza i pontini non sono riusciti a chiudere con uno squillo e restano fermi a 23 punti nella classifica. Ora per la squadra di coach Guillermo Falasca è in programma una pausa prima dell'inizio dei playoff per il quinto posto.

IL TABELLINO

Monza-Cisterna 3-0 (25-22; 25-22; 25-18)

Mint Vero Volley Monza: Visic 1, Loeppky 5, Comparoni 1, Maar 18, Mujanovic 1, Morazzini (lib.), Galassi 5, Ran 5, Beretta 2, Gil 2, Di Martino 3, Gaggini (lib.), Szwarc 8. All. Eccheli

Cisterna Volley: De Santis (lib.), Finauri, Giani 2, Jordi Ramon 9, Piccinelli (lib.), Faure 13, Rossi 1, Czerwinski 2, Baranowicz, Mazzone 5, Efe Bayram 8, Nedeljkovic 2, Peric. All. Falasca

Arbitri: Piana e Pozzato

Note: Mint Vero Volley Monza: ricezione 29% (20%), attacco 62%, ace 6 (err batt 16), muri pt 6. Cisterna: ricezione 26% (19%), attacco 49%, ace 7 (err.batt. 17), muri pt 3